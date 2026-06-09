ストリートブランド「X-girl」から、1957年に誕生したクラシックキャラクター「Hot Stuff」とのエクスクルーシブコレクションが2026年6月12日（金）に登場します。アメリカンポップカルチャーやヴィンテージファンから長年愛され続ける赤い小さな悪魔の男の子「Hot Stuff」と、X-girlのストリート感あふれるデザインが融合。存在感抜群のTシャツやキャップがラインナップし、夏のコーデ