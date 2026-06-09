7年ぶりの北朝鮮訪問で大歓迎を受けた中国の習近平国家主席は、日本時間9日午後、北京に戻りました。熱烈な歓迎の裏で、金正恩（キム・ジョンウン）総書記との関係にはある変化がありました。首脳会談で中朝のトップが向かい合うテーブル。その中央には、何百本という真っ赤なバラらしき花が飾られていました。歓迎式典の会場には白馬の群れが連なり、中国・習近平主席が移動する際には、約20台のバイクが隊列をなして先導していま