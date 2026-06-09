◇交流戦西武―広島（2026年6月9日ベルーナＤ）西武・西川愛也外野手（26）が2回のチャンスで魔曲「サスケ」に乗って左前安打を放ったが得点はならなかった。母校・花咲徳栄吹奏楽部がスタンドで特別応援していた試合。2回1死から古賀悠が相手失策で出塁、2死から源田が四球でつないで一、二塁のチャンスで西川が打席に入った。スタンドからは花咲徳栄の人気曲、魔曲「サスケ」が流れ、球場は最高潮となった。西川は