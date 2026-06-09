国民民主党は９日、２０４０年の国家ビジョンや中長期政策の検討を若手議員に任せる「未来先取りチーム」を発足させた。若者世代の発想を反映させ、支持層の拡大を図る狙いだ。チームは２０〜３０歳代の衆参両院議員９人と地方議員で構成する。国会議員９人は９日、国会内で発足式を開き、１６日まで参加を希望する地方議員を募る方針を確認した。経済や子育て支援、地方創生などに関する提言を１１月頃までに取りまとめる。必