◇プロ野球 セ･パ交流戦 西武-広島(9日、ベルーナドーム）広島のドラフト1位ルーキー・平川蓮選手がプロ初ホームランを放ちました。「9番・センター」でスタメン出場し、3回の第1打席に西武・武内夏暉投手の高めのツーシームを捉えてレフトスタンドへ。笑顔でホームインしベンチに戻ると、チームメートもプロ初アーチを祝福しました。両打の平川選手。左腕・武内投手との対戦で、プロ初本塁打は右打席での一発となっています。