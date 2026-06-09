◇第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選第2代表決定トーナメント1回戦トヨタ自動車4―0西濃運輸（2026年6月9日岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）12年連続の都市対抗出場を狙うトヨタ自動車が快勝し、第2代表決定戦に駒を進めた。先発した最速151キロ右腕の細川拓哉は、5回以降を無安打に封じるなど3安打完封勝利。前回登板した東海理化戦に続いて、2試合連続完投となった。打線は初回に4番・逢沢崚介の右前打で2点を