中国の習近平国家主席は7年ぶりの北朝鮮訪問を終え、帰国しました。金正恩総書記との会談で注目された「朝鮮半島の非核化」についての言及はありませんでした。習主席は、9日午後、2日間の北朝鮮訪問を終え、北京に到着しました。中国外務省によりますと習主席は、訪問最終日の9日、金総書記とともに中朝友誼塔を訪れました。中朝友誼塔は、1950年代の朝鮮戦争に参戦した中国軍の戦没者を追悼する記念碑で中朝友好を象徴する場所で