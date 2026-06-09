◇プロ野球セ・パ交流戦ソフトバンク-阪神(9日、みずほPayPayドーム)阪神の先発・才木浩人投手が初回、2回と連続で一発を浴び、序盤で3失点の立ち上がりとなっています。才木投手は初回に1死から周東佑京選手に2塁打を許すと、4番の栗原陵矢選手にパ・リーグ本塁打ランキング独走となる18号2ランを浴びます。すると2回には1死から7番の野村勇選手に初球のストレートをとらえられ、レフトスタンドへの1号ソロを打たれました。力強