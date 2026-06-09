昨今の急速な物価上昇を受け、年金暮らしの世帯では「家計管理が大変……」と感じている方が多いかもしれません。そんな中、節約は大事ですが、日々を楽しむのも大切なこと。人が楽しいと感じることはそれぞれ違いますが、中には「知識を深めること」が喜びという人もいます。今回は、お金をかけずに「知識を深める」取り組みにはどんなものがあるのかご紹介します。知識を深めることは、自分の可能性を広げること。心豊かな生活を