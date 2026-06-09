3期目の重要課題について政府に協力を求めました。花角知事は9日に各省庁を訪問し、2027年度予算編成に向けた県の要望を伝えました。 知事が最初に訪ねたのは、原子力規制委員会。原子力規制の技術向上などを要望するとともに、「東京電力をしっかりと監督していることを示してほしい」と求めました。 ■原子力規制庁 金子修一長官 「現地の規制事務所長が東京電力の所長をはじめ色々なスタッフと直接話して、かなりつ