観光シーズンを前に、貸切バスが法律に従って適切に運行されているか北陸信越運輸局が抜き打ちの監査を実施しました。 新潟市西区の新潟ふるさと村の駐車場で実施された街頭監査。2016年に長野県軽井沢町で15人が亡くなったツアーバスの事故が発生して以来、北陸信越運輸局が県内で年に数回実施しています。 9日は、運転手の健康状態や無理な行程になっていないかなど約20項目を確認しました。 ■運転