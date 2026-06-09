在宅時の防犯対策をまとめました。不審者の侵入を防ぐため、在宅時も玄関や窓施錠をすること。また、家に人が訪ねて来たときには不用意にドアを開けず、まず、ドアスコープやインターホン越しに確認すること。さらに、不正に鍵を複製されないように、合鍵は他人に見せない、渡さない事が大切です。侵入者は目星をつけた家の下見をすることが多いといいます。不審に感じたらためらわずに１１０番をしてください。