大手家電メーカー「シャープ」の敷地内で、エレベーターの重りが落下し、作業員が死亡しました。 6月9日午前8時ごろ、堺市堺区にあるシャープの旧堺事業所で、「従業員がエレベーターの下敷きになった」と消防に通報がありました。 警察や消防によりますと、建物の解体作業中に資材搬送用エレベーターの10tの重りが落下し、地上1階に停まっていたエレベータ&