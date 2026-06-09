国民民主党は9日、党の綱領や政策の総点検と見直しに向けて、若手議員らによる「未来先取りチーム」を正式に発足させた。メンバーは、いずれも20〜30代の国民民主党所属の国会議員で、衆院の小竹凱氏、佐々木真琴氏、鍋島勢理氏、橋本幹彦氏、日野紗里亜氏、森洋介氏、参院の奥村祥大氏、籠島彰宏氏、平戸航太氏の9人。9日の発足会見で、取りまとめ役となった籠島氏は、「2040年の政治、日本のあり方、その中で国民民主党のあり