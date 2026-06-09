◇交流戦西武ー広島（2026年6月9日ベルーナドーム）広島・ファビアンが敵地に鮮やかなアーチを架けた。「有利なカウントだったので、積極的に打ちに行きました。甘くきたところをしっかり捉えることができました」0―0の2回2死。カウント3―1から、相手先発・武内が投じた真ん中付近への137キロのボールを完璧に捉えた。4日の日本ハム戦（マツダ）以来、4試合ぶりの先制4号ソロで、スコアボードに「1」を記した。2年