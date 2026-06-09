サーモンやサバが高騰する中で名脇役のあの魚が大注目。食卓の救世主になるんでしょうか。室岡大晴キャスターが味わったのはニシンの塩焼きです。小骨が多いなどの理由で敬遠されがちだったニシンですが、家庭で人気のサバやサーモンなどの価格高騰を受け、いま、注目度が上昇しています。東京・小平市の鮮魚専門店「角上魚類 小平店」で販売されていたのは、北海道やロシア産のニシンです。人気の青魚・サバに比べ価格も漁獲量も