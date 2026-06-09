「オリックス−ヤクルト戦」（９日、京セラドーム大阪）競輪界のスーパースター・古性優作選手（３５）が２年連続で始球式に登場した。野球経験はないが、今年も競輪のユニホーム姿でマウンドに上がり、高めのボール球になりながらも迫力あるノーバウンド投球を披露。スタンドから喝采を浴びた。「投げるのはめちゃくちゃ素人なんで、緊張した。やばいとこ飛んでいったな、と思ったけど、なんとか届いて良かったです」と振り