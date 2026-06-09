栃木・宇都宮市の中心部などで目撃が相次いでいたクマに動きがありました。住宅の敷地内でクマ1頭が発見され、9日午後、動物園の職員が麻酔銃を使って捕獲しました。宇觥宮市内を流れる小さな川をさっそうと泳ぐクマ。そして、クマは石垣をのぼるとフェンスを乗り越え、住宅街の敷地に侵入しました。宇都宮市で目撃が相次いでいたクマは9日午後、1頭が麻酔銃で眠らされ、住宅の敷地内で捕獲されました。“クマ騒動”は9日午