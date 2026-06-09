歌謡コーラスグループ純烈の元メンバー、岩永洋昭（46）が9日、インスタグラムを更新。同グループから27年3月31日をもっての卒業を発表したリードボーカル白川裕二郎（49）にメッセージを送った。岩永は「ゆーじろー兄ちゃん」との思い出の写真をアップし、「純烈入りたての頃から、いつも気にかけて優しくしてくれて、ボケをボケで返したり返されたり、ベロベロの時も介抱してくれたり、優しさに甘えて怒られたり……笑1人っ子