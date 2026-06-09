◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月９日、栗東トレセン今週もレジェンドの手綱さばきが光る。武豊騎手は、昨年覇者のメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）と宝塚記念に参戦。１３、１４年に連覇したゴールドシップの子を、クロノジェネシス以来史上３頭目の連覇、そして史上初の父子連覇へ導く。初コンビは２５年のドバイ・ターフ。５着に敗れたが、過