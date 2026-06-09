◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―中日（９日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）中日の新助っ人、ミゲル・サノー内野手が、復帰後初安打を放った。「６番・指名打者」で先発出場し、４月１４日の広島戦（豊橋）以来のスタメン復帰を果たした。１点ビハインドの２回２死で迎えた第１打席。ロッテの先発・ジャクソンから、左翼フェンス直撃の二塁打を放った。二塁ベースに頭から滑り込み、チャンスを作ったが、得点にはつな