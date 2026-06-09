◆報知新聞社後援「関東高等学校ゴルフ選手権団体決勝兼全国大会予選」第１日（９日、男子＝栃木・那須野ケ原ＣＣ、６７４７ヤード、女子＝同・千成ＧＣ、６１４３ヤード、いずれもパー７２、参加＝男子３２校、女子２３校）各校４人中上位３人の合計スコアで争う団体戦。女子は昨年４位の開志国際（新潟）が合計１０アンダー２０６の好スコアをマークして２位発進。４打差首位の第一学院（茨城）を逆転しての優勝を狙う。男子は