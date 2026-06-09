◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―阪神（９日・みずほペイペイ）阪神・才木浩人投手が、初回に２点を失った。登板予定だった７日の楽天戦（甲子園）が雨天中止となり、８日の代替試合も天候不良で中止に。「経験がない」という変則調整でこの日の試合に臨んだ右腕が、いきなりつまずいた。２死二塁、栗原に１５４キロ直球を右翼席へ運ばれた。本塁打＆打点のパ・リーグ打撃２冠の主砲の１８号２ランで、先制を