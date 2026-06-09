◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―広島（９日・ベルーナドーム）広島のサンドロ・ファビアン外野手が、先制の４号ソロを放った。２回２死で３―１と優位なカウントに持ち込み、ツーシームを左翼席へ。７試合連続安打と好調をキープした。「有利なカウントだったので積極的に打ちにいきました。甘くきたところをしっかり捉えることができました。先制点を取れたので次の打席も頑張ります」と意気込んだ。西武戦は昨季も