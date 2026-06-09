女優・尾碕真花（25）と所属事務所オスカープロモーションが退所をめぐって対立し、ドロ沼化の様相を呈している。尾碕は6月1日、自身のSNSでオスカーからの退所を報告。しかし、その直後に事務所側が公式サイトで《専属マネジメント契約は現在も契約期間中であり、また契約解除に合意した事実もございません》と異例ともいえる声明を発表し、《了承なく発表されたことは極めて遺憾》と強い反発のメッセージを掲載したのだ。いっぽ