金属部品の製造などを手がける名古屋製作所が、名古屋地裁から破産手続きの開始決定を受けました。 【写真を見る】【倒産】金属部品の製造など手がける｢名古屋製作所｣ 破産手続き開始 負債約17億円 需要減や物価高が経営圧迫 2025年3月期末時点の負債総額は約17億円にのぼります。電力会社向け製品の需要減少やコロナ禍で得意先企業の事業活動の停滞などが影響し、経営を圧迫しました。 コロナ禍が追い打ちを… 2026年5月末、