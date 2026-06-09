岡山市役所 岡山市の市立小学校に勤務する25歳の男性講師が、10歳未満の男児の性的姿態を撮影したなどとして、性的姿態撮影等処罰法違反と児童ポルノ禁止法違反の疑いで9日、埼玉県警に逮捕されました。 埼玉県警によりますと、男性講師は2025年8月17日、岡山市内の宿泊施設で、13歳未満と知りながら、10歳未満の男児の性的な姿をスマートフォンで動画撮影し、児童ポルノを製造した疑いが持たれています。 岡山市