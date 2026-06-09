(P)&(C) PLEDIS Entertainment SEVENTEENの新ユニットV8（THE 8、VERNON）が９日、新曲の一部をサプライズ公開した。【動画】公開されたコンセプトティーザー映像「peek at V8」 V8は9日、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルとSEVENTEENの公式SNSに、1st Mini Album「V8」のコンセプトティーザー映像を公開した。「peek at V8」（V8を覗き見る）というタイトル通り、新たなミニアルバムの雰囲気を先取りできる映像