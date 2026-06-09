ロンドン序盤はドル安・円安が優勢原油安を受けて＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル安・円安が優勢。中東情勢の緊張が一服したことを受けて、NY原油先物が91ドル台から一時88ドル台まで下落している。中東有事のドル買いの巻き返し圧力でドルが軟化している。ドル円は160円台前半で一進一退となるなかで、ユーロ円などのクロス円が買われている。米10年債利回りは4.57％台から4.54％台へと低下。欧州株や米株先物