南国のフルーツ・マンゴーの収穫が南国市の観光農園で始まっています。艶やかに輝く、完熟のマンゴー。南国市の観光農園西島園芸団地では、約60アールのハウスで濃厚な甘さが特徴の「アップルマンゴー」を育てています。今年（2026年）は、5月上旬から収穫が始まり、去年より2000個多い約2万8000個の収穫を見込んでいます。アップルマンゴーは、成長とともに皮の色が紫色から鮮やかな赤に変わ