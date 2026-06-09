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東京時間17:33現在 香港ハンセン指数 24565.90（-91.16-0.37%） 中国上海総合指数 4010.03（+50.69+1.28%） 台湾加権指数 44704.44（+1201.66+2.76%） 韓国総合株価指数 8096.93（+612.52+8.18%） 豪ＡＳＸ２００指数 8604.17（-20.96-0.24%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 73754.31（+230.05+0.31%） ９日のアジア株は総じて上昇。米国株式市場でナスダックが０．８９％高、フィラデ