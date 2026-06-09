ユーロ圏１０年債利回り格差仏７７、伊７６ｂｐとわずかに逆転 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:08時点）（%） ドイツ3.046 フランス3.815（+77） イタリア3.805（+76） スペイン3.482（+44） オランダ3.162（+12） ギリシャ3.754（+71） ポルトガル3.422（+38） ベルギー3.605（+56） オーストリア3.293（+25） アイルランド3