2025年度、過去最多となった高知県内への移住者のさらなる増加に向けて6月9日、県UIターンサポートセンターの理事会が開かれ、今後の取り組みを確認しました。9日、高知市内で県UIターンサポートセンターの理事会が開かれ2025年度の事業報告が行われました。2025年度、県内に移住してきた人の数は2450人、また、移住相談者の数は6406人で、ともに過去最多となっていて、デジタルマーケ