台風や大雨による災害が増える時期を前に、6月9日、高知県四万十市で、浸水した土地から水をくみ出すポンプ車の操作訓練がおこなわれました。9日、四万十市の四万十川でおこなわれた排水ポンプ車の訓練は、台風や大雨による浸水被害に備えようと国土交通省が、毎年、この時期に企画しています。訓練には中村河川国道事務所や地元の建設会社などから75人が参加し、ホースの接続から排水まで手順をひとつずつ確認していました