８日、三峡水運新ルート先行掘削エリアの建設現場。（宜昌＝新華社記者／伍志尊）【新華社宜昌6月9日】中国湖北省宜昌市で8日、三峡水運新ルートの建設が始まった。第15次5カ年規画（2026〜30年）期間中に着工した初の重要国家プロジェクトで、河川交通の大動脈である長江黄金水道の通航能力向上を後押しする。８日、三峡水運新ルート先行掘削エリアの建設現場。（宜昌＝新華社記者／伍志尊）８日、三峡水運新ルート先行掘削エリ