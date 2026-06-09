Mr.Childrenの公式サイトが9日に更新。公演途中で中断となった5月30日の大阪公演、および中止となった31日の公演の振替について発表された。【動画】Mr.Children「産声」ミュージックビデオサイトでは「先日公演中止とさせていただきましたMr.Children Tour 2026 “Saturday in the park” 5月30日(土)・31日(日)大阪公演に関しまして、振替公演が決定いたしました。また、福岡・神奈川での追加公演が決定しましたのでご案内い