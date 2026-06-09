◇プロ野球セ・パ交流戦ソフトバンク-阪神(9日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクの栗原陵矢選手が初回にプロ通算100号となる先制2ランを放ちました。栗原選手は、この日、4番・サードで先発出場。初回2死2塁の状況で第1打席を迎えます。すると相手先発・才木浩人投手が2球目に投じた154キロの直球をとらえてライトスタンドへ高々と上がる大飛球に。これが18号先制2ランとなりました。栗原選手はプロ12年目。この一発で通算100号