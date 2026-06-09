日銀本店日銀が政策金利を引き上げる見通しとなった。変動金利の住宅ローンは一定期間後に月々の支払額が増えることになる。今後住宅を購入する現役世帯にとってもハードルが上がりそうだ。普通預金や定期預金の利息は増え、返済を終えた高齢者や貯蓄の多い富裕層には恩恵もある。影響は各家庭で差が出そうだ。日銀が6月に利上げを決めれば、マイナス金利を解除した2024年3月の決定も含めると5回の利上げに踏み切ったことにな