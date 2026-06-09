お笑いコンビ・エルフの荒川が9日、都内で行われたABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（毎週火曜後10：00）合同取材会に出席。気になる男性への告白に、まさかの反応があったと明かした。【写真】「アラジンのような人」荒川が公開した”理想の結婚相手”恋愛の近況を聞かれた荒川は、番組に背中を押され、最近気になる男性に「男性で一番いいと思ってます！」と告白したと明かした。荒川は「恋