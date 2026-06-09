中部学院大戦の3回、2ランを放ち跳び上がって喜ぶ東北福祉大・高岡（右）＝神宮全日本大学野球選手権第2日は9日、神宮球場などで行われ、2回戦で2連覇を狙う東北福祉大（仙台六大学）が中部学院大（東海）を7―1で下し、準々決勝に進出した。金沢学院大（北陸）は天理大（阪神）に9―4で勝ち、8強入り。1回戦では富士大（北東北）函館大（北海道）周南公立大（中国）東海大九州（南部九州）が勝って、2回戦に進んだ。富士大