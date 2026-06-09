「ソフトバンク−阪神」（９日、ペイペイドーム）阪神の才木浩人投手がソフトバンクの栗原陵矢内野手に先制２ランを浴びた。初回２死二塁から１５４キロの直球を右翼席に運ばれた。これが栗原の通算１００号。試合前の時点でパ・リーグの本塁打王で、リーグは違えどセ・リーグトップの佐藤輝より３本も多い今季１８号となった。先発の才木は７、８日に先発予定も中止でダブルスライド登板となっている。