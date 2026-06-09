株式会社アンドリームのホームページが更新されました。【映像】尾崎将也さん所属・株式会社アンドリームのホームページ「【訃報】弊社所属の脚本家・映画監督の尾崎将也は、2026年6月2日未明、肺疾患のため逝去しました。尚、葬儀は家族葬にて執り行われました。ここに故人が生前に賜りましたご厚誼に深く感謝しますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」（『ABEMA NEWS』より）