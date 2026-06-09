脚本家で映画監督の尾崎将也さんが、2日に肺疾患のため死去した。所属事務所アンドリームが9日、公式サイトで発表した。公式サイトでは「弊社所属の脚本家・映画監督の尾崎将也は、2026年6月2日未明、肺疾患のため逝去しました」と発表。「尚、葬儀は家族葬にて執り行われました。ここに故人が生前に賜りましたご厚誼に深く感謝しますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。尾崎さんは兵庫県西宮市出身。六甲高等学校、