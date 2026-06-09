6月8日（月）に放送された『くりぃむナンタラ』では、「ミニスカート陸上」を開催。膝上15センチのミニスカートを着用し、パンチラを避けながらさまざまな陸上競技に挑む名物企画だ。今回は、3年ぶりの参戦となった田中樹（SixTONES）が猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、関口メンディーを引き連れ、「アイドルチーム」のリーダーとして登場。上田晋也率いる「芸人チーム」と互いのプライドをかけた激戦を繰り広げた。【映像】SixTONES・田