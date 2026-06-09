7月11日～19日の期間でチェコ・ブルノにて開催される「FIBA U17女子バスケットボールワールドカップ2026」。その大会に向けてU17女子日本代表が第3次強化合宿を行い、6月8日にはメディアデーを実施。練習の一部公開と鈴木良和ヘッドコーチと選手数名が取材に応じた。 「あと1カ月ちょっとでワールドカップ本番になるのですが、ここまで自分たちはいろいろな経験をしてきて、（その中で