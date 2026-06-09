けさ（9日）、岡山城の天守閣の下にある遊歩道で、深さ1メートル以上の穴が空いているのが見つかりました。岡山市が原因を調べています。 【写真をもっとみる】岡山城天守閣付近に突如現れた“穴”の中をのぞいてみると… （山口慧樹記者）「岡山城石垣下にある道沿いで、かなり深い幅25センチほどの穴が発見されました」 かなり深そう…はかってみると？ 見つかったのは、岡山城の北側の入口から10メートルほど中