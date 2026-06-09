スクウェア・エニックスは、Nintendo Switch 2版『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』の発売日を決定し、予約受付を開始した。 【画像あり】25年経っても色褪せないパッケージ・購入特典 ダウンロード版は7月23日に、パッケージ版は2026年8月27日に発売される。販売価格はダウンロード版が6,688円（税込）、パッケージ版が7,480円（税込）。 本作は、2001年に発売された『FINAL FANTASY