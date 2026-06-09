昨夜、山形県天童市で警察官から職務質問を受けた男がナイフで抵抗し、現行犯逮捕されました。男はナイフをもち警察官に迫り、警察官が拳銃を構えて男を取り押さえたということです。 【写真を見る】【現場動画】「刃物を捨てなさい」警察官が拳銃を取り出す事態にナイフを持って警察に迫った男を現行犯逮捕事件前には現場付近の道路を何度も往復か（山形・天童市） 松浦亜実記者「天童市の道の駅からほど近い場所です。こ