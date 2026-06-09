山形県村山市のさくらんぼ畑でクマによる食害が連続して確認されています。これを受け、きょう現地では猟友会が箱ワナを設置しました。 【写真を見る】「早くかかれば」クマ捕獲へ食害に遭ったさくらんぼ畑に箱ワナ設置別の木でも被害…同じクマによるものか連日県内でクマの目撃相次ぐ（山形） 大内希美アナウンサー「奥の木が昨日クマの食害にあった。きょうは別の木で食害が確認され、見てみると枝が折られている