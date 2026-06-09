日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万4375円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 16(16) インタラクティブ証券10(10) ソシエテジェネラル証券 2( 2) ◯6万4500円プット 取引高(